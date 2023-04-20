С таким предложением выступил глава Государственной службы качества образования Украины Руслан Гурак.

По его словам, это решило бы проблему образовательных потерь, которые понесло наше государство из-за войны и эпидемии коронавируса, передает " Укринформ ".

Гурак добавил, что таким образом, начиная с 2024 года, можно сбалансировать образовательную программу, например учесть все пропущенные занятия - через воздушные тревоги, отсутствие света и интернета и так подготовиться к 2027 году, до полноценного внедрения профильной старшей школы.

Глава Государственной службы качества образования Украины также заявил, что лучше не распылять деньги доноров на отдельные проекты, а поддержать один год во внедрении 12-летней системы.

Украинцы высказали свое мнение в комментариях:

"Перевод на 12 летнюю систему уже был, но быстро это все исчезло. Разве что от перевода стрелок часов меняется время. Эта вся реформация приводит к полному упадку образования",

"Мое мнение, что нужно вывести из школьной программы ненужные предметы, больше внимания уделить основным предметам, а увеличивать срок обучения в школе, это лишнее. Я не учитель, но такое мое мнение",

"Зачем забирать детство? Успеют все",

"Вместо качества растянуть количество??", - пишут в комментариях к новости украинцы.

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