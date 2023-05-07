Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 7 мая.

За сутки россияне ранили 5 жителей Донецкой области. Всего за время полномасштабного вторжения оккупанты убили 1497 человек в Донецкой области, еще 3482 - ранили. Это только официальные данные, без учета Мариуполя и Волновахи, потому что там невозможно установить точное количество жертв.

Оккупанты среди ночи ударили беспилотниками по Дружковке. Там повреждены три частных дома, обошлось без жертв.

"На Волновахском направлении ранен человек в Максимовке Угледарской общины. Семь раз под обстрел Смерчами попадали окрестности Комара. На Донецком направлении враг дважды из артиллерии обстрелял Кураховскую общину - снаряды прилетели в частный сектор, без пострадавших", - пишет начальник ОВА.

Часов Яр на Горловском направлении обстреляли четыре раза – повреждено 8 домов. В Торецкой общине повреждены 8 домов, в Нью-Йорке и Северном ранены два человека.

Что касается Лисичанского направления, там поврежден инфраструктурный объект в Северске и четыре дома в Ямполе Лиманской общины.

К слову, операция по блокированию Крыма началась: "россияне не имеют другого выбора, как покинуть полуостров".

Как сообщала Politeka, россияне в отчаянии пригнали на фронт бригаду, которой не доверяют.

Также Politeka писала, что взрывы прогремели в Крыму, оккупанты перекрыли мост: "Всех разворачивают обратно".