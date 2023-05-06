Оккупанты заявили об приостановлении движения по Крымскому мосту.

Сообщается, что движение по Крымскому мосту временно приостановлено из-за риска ракетных ударов.

Водителей разворачивают назад.

«Крымский мост закрыт. Говорят, угроза атаки. Всех разворачивают обратно», - говорится в местных пабликах.

По словам так называемого "министра транспорта Крыма" Николая Лукашенко, движение приостановлено якобы по техническим причинам.

"Движение по Крымскому мосту приостановлено по техническим причинам и восстановится в ближайшее время. Приносим извинения за временные неудобства. Паромная переправа работает в обычном режиме", - утверждает так называемый "министр".

По состоянию на 9:45 стало известно о возобновлении движения по Крымскому мосту.

Напомним, сегодня, 6 мая, в Крыму был очень сильный "хлопок" примерно в 8:04.

С небольшим интервалом местные услышали и второй взрыв, а после него был виден дым.

"Красногвардейский район, очень четко было слышно два хлопка", - говоят очевидцы.

Оккупационные "власти" Крыма заявляют, что на полуострове сработала система противовоздушной обороны.

Напомним, операция по блокированию Крыма началась: "россияне не имеют другого выбора, как покинуть полуостров".

Как сообщала Politeka, украинцам объяснили, что на самом деле стоит за решением пригожина.

Также Politeka писала, что кремль пошел на роковую глупость ради поддержки Запада.