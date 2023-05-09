Не только паспорт гражданина Украины должен всегда быть при себе, а также некоторым украинцам нужно носить справку.

В случае получения ранения во время боевых действий военнослужащий может столкнуться с рядом юридических вопросов, включая подтверждение ранения. Потому ему всегда нужно носить с собой справку, которая подтверждает полученную травму и ее форму. Об этом рассказала адвокат на канале "Вертикаль/Адвокаты Киева".

Она сообщила, что эту справку - документ формы №5 - нельзя передавать в чужие руки, ведь ее выдают только раз. В ней говорится об обстоятельствах и месте получения трывмы на конкретной позиции фронта в результате боевых действий.

Потому, если врач на ЛФК потребует эту справку, то лучше принести копию. Тем более ни одной больнице не нужен оригинал этого документа.

Более того, эта справка является важным документом для выделения денежных выплат пострадавшему военнослужащему, который получил ранение в результате боев на фронте.

"Нет этой справки, нет выплат. То есть этот документ, как ваш паспорт. Бережем. Если паспорт повторно возможно получить, написав заявление в паспортном столе, то эту форму повторно получить очень сложно, практически невозможно. Потому никому не передаем документ формы №5. Можно только копию, которая подтверждает оригинал документа", - рассказала адвокат из Киева.

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