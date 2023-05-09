Как сообщают россСМИ, сегодня, 9 мая, на праздновании Дня Победы в поселке Селенгинск запустили посреди дня решили запустить фейерверк.
Одна из петард полетела по другой траектории и угодила прямо в толпу прибывших на праздник сельчан.
«Произошёл взрыв петарды в поселке Селенгинск при возложении цветов при запуске дневного фейерверка. В результате брака пиротехнической продукции один из залпов полетел в сторону людей», - говорится в местных росс пабликах.
Известно, что есть пострадавшие.
"Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт необычного салата: сочетаем казалось бы несочитаемое
Рухнула на дом в центре города: после новой ракетной атаки врачи спасают молодую девушку
Военные сообщили хорошие новости из Бахмута: "Удалось выбить врага с..."
Серьезная катастрофа на железной дороге: в "Укрзализныце" сделали срочное заявление
"Крик был нечеловеческим": полсотни украинцев погибли под завалами школы, подробности трагедии
«Празднование Дня Победы в Селенгинске закончилось травмами. Со слов подписчиков: во время традиционного возложения венков к памятнику взорвалась петарда. "Ракета" ударила сверху. Предположительно, одна из петард, которые запускала администрация, пошла не по траектории, а в людей. От взрыва пострадали женщина и несколько детей», — пишут СМИ.
К слову, в рф жители дома в Тамани Краснодарского края обратились в экстренные службы 8 мая в 16:30 часов.
Они заявили, что сначала слышали взрыв, а затем в их огород «с неба упал неизвестный предмет».
На месте никакого предмета сначала не нашли, а к вечеру — в районе 22 часов сапёры раскопали на глубине 2 метров хвостовую часть неустановленного боеприпаса.
Жителей близлежащих домов, а именно - 57 человек - эвакуировали и разместили в местном Доме Культуры.
Источник: Астра.
Последние новости Украины: после новой ракетной атаки врачи спасают молодую девушку.
Последние новости Украины: Дня победы 9 мая в Украине больше не будет.
Последние новости Украины: россияне в угаре "победобесия" ударили по Украине десятками ракет.