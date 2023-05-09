В Бурятии (субъект РФ) при возложении цветов по случаю Дня Победы произошел взрыв.

Как сообщают россСМИ, сегодня, 9 мая, на праздновании Дня Победы в поселке Селенгинск запустили посреди дня решили запустить фейерверк.

Одна из петард полетела по другой траектории и угодила прямо в толпу прибывших на праздник сельчан.

«Произошёл взрыв петарды в поселке Селенгинск при возложении цветов при запуске дневного фейерверка. В результате брака пиротехнической продукции один из залпов полетел в сторону людей», - говорится в местных росс пабликах.

Известно, что есть пострадавшие.

«Празднование Дня Победы в Селенгинске закончилось травмами. Со слов подписчиков: во время традиционного возложения венков к памятнику взорвалась петарда. "Ракета" ударила сверху. Предположительно, одна из петард, которые запускала администрация, пошла не по траектории, а в людей. От взрыва пострадали женщина и несколько детей», — пишут СМИ.

К слову, в рф жители дома в Тамани Краснодарского края обратились в экстренные службы 8 мая в 16:30 часов.

Они заявили, что сначала слышали взрыв, а затем в их огород «с неба упал неизвестный предмет».

На месте никакого предмета сначала не нашли, а к вечеру — в районе 22 часов сапёры раскопали на глубине 2 метров хвостовую часть неустановленного боеприпаса.

Жителей близлежащих домов, а именно - 57 человек - эвакуировали и разместили в местном Доме Культуры.

Источник: Астра.

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