Так, правоохранители разоблачили 28-летнего жителя Киева, который мошенническим путем завладевал деньгами украинцев.
Об этом рассказали в пресс-службе Киевской полиции.
В ходе следствия правоохранители установили, что злоумышленник создал аккаунт в соцсети и связывался с родственниками безвестно исчезнувших военнослужащих ВСУ, представляясь их сослуживцем.
"Мужчина рассказывал, что его собратья якобы тяжело ранены, поэтому просил деньги на эвакуацию. Таким образом фигурант обманул. , а свои "услуги" оценивал от 1,5 до 5 тысяч гривен", – говорят в пресс-службе.
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Во время задержания у мужчины изъяли мобильный телефон и банковскую карту, на которую потерпевшие перечисляли деньги. По факту мошенничества злоумышленнику сообщили о подозрении.
Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.
По состоянию на 14:40, 9 мая, известно, что суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 1 342 000 гривен.
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