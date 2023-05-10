Мужчина обещал вывезти раненых защитников из передовой и просил деньги за "услугу".

Так, правоохранители разоблачили 28-летнего жителя Киева, который мошенническим путем завладевал деньгами украинцев.

Об этом рассказали в пресс-службе Киевской полиции.

В ходе следствия правоохранители установили, что злоумышленник создал аккаунт в соцсети и связывался с родственниками безвестно исчезнувших военнослужащих ВСУ, представляясь их сослуживцем.

"Мужчина рассказывал, что его собратья якобы тяжело ранены, поэтому просил деньги на эвакуацию. Таким образом фигурант обманул. , а свои "услуги" оценивал от 1,5 до 5 тысяч гривен", – говорят в пресс-службе.

Во время задержания у мужчины изъяли мобильный телефон и банковскую карту, на которую потерпевшие перечисляли деньги. По факту мошенничества злоумышленнику сообщили о подозрении.

Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

По состоянию на 14:40, 9 мая, известно, что суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 1 342 000 гривен.

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