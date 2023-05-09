В Киевском водохранилище обнаружили тело российского пилота.

Как сообщает пресс-служба МВД, правоохранители установили, что погиб российский военнослужащий.

Об этом свидетельствуют форма и нагрудный шеврон, которые были на пилоте ВС РФ.

Кроме того, на месте также была обнаружена свидетельство пилота вертолета Ми-24

"Почему только сейчас обнаружили. Это что же получается, он больше года там лежит?",

"Так, велика трагедія в його рідні- ні ладу не отримали ні пельмень бо чувак числиться безвісти зниклим", - пишут в комментариях пользователи сети.

Ранее сообщалось, что найдено тело мужчины, об исчезновении которого сообщила мама.

Как сообщили правоохранители, 30 апреля к ним обратилась 54-летняя женщина по просьбе помочь разыскать 36-летнего сына.

Он, по ее словам, перестал появляться дома и выходить на связь.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения и допросив родственников, знакомых, знавших пропавшего и общавшихся с ним граждан, оперативникам удалось установить цепочку событий.

Выяснилось, что пропавший повздорил с 50-летним мужчиной, проживающим по соседству. Ссора произошла при совместном употреблении алкоголя у соседа дома. Выкопав яму и заставив потерпевшего в нее спуститься, мужчины 50 и 34 лет зарыли его заживо.

После этого компания уехала с места страшного преступления. Мужчина погиб и его тело правоохранители обнаружили спустя шесть дней.

В настоящее время фигурантам преступления сообщено о подозрении.

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