В Киевском водохранилище обнаружили тело российского пилота.
Как сообщает пресс-служба МВД, правоохранители установили, что погиб российский военнослужащий.
Об этом свидетельствуют форма и нагрудный шеврон, которые были на пилоте ВС РФ.
Кроме того, на месте также была обнаружена свидетельство пилота вертолета Ми-24
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"Почему только сейчас обнаружили. Это что же получается, он больше года там лежит?",
"Так, велика трагедія в його рідні- ні ладу не отримали ні пельмень бо чувак числиться безвісти зниклим", - пишут в комментариях пользователи сети.
Ранее сообщалось, что найдено тело мужчины, об исчезновении которого сообщила мама.
Как сообщили правоохранители, 30 апреля к ним обратилась 54-летняя женщина по просьбе помочь разыскать 36-летнего сына.
Он, по ее словам, перестал появляться дома и выходить на связь.
Просмотрев записи с камер видеонаблюдения и допросив родственников, знакомых, знавших пропавшего и общавшихся с ним граждан, оперативникам удалось установить цепочку событий.
Выяснилось, что пропавший повздорил с 50-летним мужчиной, проживающим по соседству. Ссора произошла при совместном употреблении алкоголя у соседа дома. Выкопав яму и заставив потерпевшего в нее спуститься, мужчины 50 и 34 лет зарыли его заживо.
После этого компания уехала с места страшного преступления. Мужчина погиб и его тело правоохранители обнаружили спустя шесть дней.
В настоящее время фигурантам преступления сообщено о подозрении.
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