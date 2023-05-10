По данным следствия, подозреваемые решили провернуть сделку с земельным участком государственной собственности.
В частности, 4,1 га и расположенными там объектами инфраструктуры санатория-профилактория со сооружениями и зданиями в Сумском районе вблизи реки Псел, сообщает офис Генпрокурора Украины.
На собрании совета якобы было принято решение о создании предприятия, где руководитель при посредничестве адвоката обратился в сельский совет по передаче в постоянное пользование этой земли с объектами.
Сельский совет не имел права распоряжаться землей государственной собственности, однако председатель села вынес вопрос на голосование.
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Решением сессии участок был передан в постоянное использование предприятию. Глава сельсовета впоследствии подделал решение сессии о принятии земельного участка в коммунальную собственность.
Также объекты были приняты в коммунальную собственность и переданы предприятию.
Регистратор провела государственную регистрацию права собственности, сменив государственную форму собственности на коммунальную.
Согласно выводам эксперта, подозреваемые нанесли ущерб государству в размере 13,5 млн грн.
В настоящее время решается вопрос по поводу уведомления о подозрении руководителю предприятия.