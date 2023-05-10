С 9 мая в Украине возвращаются аресты банковских счетов должников, поскольку вступает в силу соответствующий закон (№3048-IX). Сотни тысяч украинцев могут остаться без своих денег, ведь их счета могут оказаться под угрозой. Адвокат Кристина Очкур в эфире канала "Вертикаль" рассказала об этом детальнее.

Она рассказала, что в марте на время действия военного положения в аресты исполнительной службы на сумму менее 100 тыс. грн были приостановлены. Теперь это временное послабление отменяется. То есть закон касается только должников.

Адвокат Кристина Очкур объяснила, что данный закон разрешает клинтам банка с арестованными счетами, пользоваться небольшим колличеством денег из этих счетов. Сумма не должна превышать 13 тысяч гривен.

К тому же, чтобы иметь возможность пользоваться этими деньгами, должник должен обратится к государственному исполнителю. То в свою очередь должен выдать постановление, отправить его в банк. Только тогда банк может позволить пользоваться деньгами.

"Банковская система сейчас имеет трудности, им нужны деньги. Людям будет очень тяжело теперь. Это будет трудно понять и принять. Для исполнителей это будет много работы, с принятием заявлений и разборками в судах", - добавила адвокат.

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