Несчастье на железной дороге во Львовской области произошло вечером 9 мая, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Львовской области.

Так, правоохранителям поступило сообщение, что вблизи железнодорожной станции «Рудно» Львовского района произошел наезд поезда на человека.

«Как предварительно установили правоохранители, электропоезд «Львов-Мостиска2» совершил наезд на стоявшего на железнодорожном пути 45-летнего жителя Мелитополя», - рассказали в полиции об обстоятельствах ЧП.

Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы сроком от двух до семи лет.

Мужчина в результате наезда поезда получил телесные повреждения и был госпитализирован.

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