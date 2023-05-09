Как сообщала «Укрзализныця» ранее, с рельсов сошло 9 вагонов. Авария произошла на Венгерской железной дороге.
Девять вагонов венгерского 35-вагонного грузового поезда с железной рудой сошли с рельсов между станциями Ujfehértó и Hajdúhadház. Ожидалось, что восстановление железнодорожного пути и контактной сети продлится по меньшей мере день.
«Движение поездов между Hajdúhadház и Újfehértó приостановлено, венгерская железная дорога предлагает пересадки на подменный автобус, а венгерские и австрийские поезда интерсити между Будапештом и Захонью будут курсировать между Будапештом и Ньиредьгазой через Мишкольц с предыдущим временем на дороге», - срочно предупреждали в "Укрзализныце" о последствиях катастрофы.
Беспересадочные вагоны Вена-Киев отправлением из Вены 07.05.2023 опаздывали на 6 часов. Также в «Укрзализныце» обращали внимание украинцев на то, что задержка коснется и обратных поездов в Вену.
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И вот стало известно, что последствия крушения на железной дороге оказались более серьезными, чем было известно ранее. Так, венгерские железнодорожники предупредили, что восстановление пути между Дебреценом и Ньиредьхазой может занять длительное время.
Поэтому «Укрзализныця» пересмотрела маршруты и расписания всех поездов, соединяющих Украину и Венгрию.
В «Укрзализныце» предупредили украинцев, что беспересадочные вагоны Вена – Киев будут следовать альтернативному маршруту через Мишкольц с задержкой до 6 часов.
Выехавших из столицы Австрии пассажиров 8 мая ждет несколько иная схема, ведь украинские вагоны из-за аварии в Венгрии не успеют добраться Вене и будут ждать в Будапеште.
Поезд EC 140/149 «Хортобадь» Вена - Захонь с вагоном Вена - Чоп ограничит маршрут в Дебрецен, расписание движения без изменений.
А вот поезд №31/33/34 «Латорица» Будапешт–Мукачево будет следовать без изменений маршрута и расписания движения, однако пассажирам будет предложена пересадка на автобусы на проблемном участке Дебрецен – Ньиредьхаза.
«Лодочниковые рейсы Захонь-Чоп – 6 раз в сутки, без изменений», - предупредили в УЗ.
В Сети также появились новые кадры с места катастрофы на железной дороге.
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