В этот раз на своем Ютуб-канале "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова, опытный гурман и эксперт по домашней кулинарии, с радостью поделилась своими топ-3 рецептами сыров, которые можно легко приготовить в домашних условиях. Не только эти сыры вкусны, но и полезны, поскольку вы контролируете качество и состав продуктов.

Рецепт №1: Сливочно-творожный крем-сыр Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

Йогурт 10% - 900 грамм. Домашний йогурт (молоко 3,2%) - 1 литр. Сметана 15% - 1 литр.

Приготовление:

Если у вас есть домашний йогурт или сметана, поместите их в зиплок-пакет и отправьте в морозилку на ночь. "Мастер Шеф" Литвинова добавила, на следующее утро, когда смесь замерзнет, достаньте ее из морозилки и дайте стечь, поместив в сотейник. Оставшиеся ингредиенты (йогурт и сметану) поместите в чашу блендера и взбейте их до получения однородной массы. Если у вас нет блендера, можно использовать миксер. Переложите взбитую смесь в креманку и наслаждайтесь свежим и ароматным сливочно-творожным крем-сыром! Татьяна Литвинова посоветовала, вы можете использовать его для намазок на хлебе, добавления в салаты или просто употреблять самостоятельно.

Рецепт №2: Сыр "Рикотта" Для приготовления "Рикотты" вам понадобятся следующие ингредиенты:

Молоко 3,2% - 1 литр. Лимонный сок - 2-3 столовые ложки.

Приготовление:

Нагрейте молоко до температуры 60 градусов (не допускайте перегрева свыше 70 градусов). Постепенно добавляйте лимонный сок в теплое молоко, постоянно помешивая его. "Мастер Шеф" Литвинова подчеркнула, вы заметите, что молоко начнет сворачиваться и образуются первые крупинки. Когда процесс сворачивания начался, перелейте смесь на марлю и дайте сыворотке стечь, при этом аккуратно отжимая ее. В результате вы получите свежую и нежную "Рикотту", готовую к употреблению. Ее можно использовать в различных блюдах, как самостоятельное блюдо или добавлять в выпечку и салаты.

Рецепт №3: Плавленый сыр Для приготовления плавленого сыра вам понадобятся следующие ингредиенты:

Творог 9% - 300 грамм. Сода - 1 чайная ложка. Соль - 0,5 чайной ложки. Сливочное масло - 20 грамм.

Приготовление:

Разогрейте сотейник на огне до 70 градусов. Добавьте в сотейник творог и постепенно вводите соду, непрерывно помешивая. По желанию, можно добавить немного соли для более насыщенного вкуса. "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова обратила внимание, тщательно вымешивайте смесь, чтобы температура была однородной и все крупинки полностью смешались. Снимите сотейник с огня и добавьте сливочное масло, продолжая помешивать. После этого смесь готова к употреблению. Татьяна Литвинова поделилась, вы можете наслаждаться плавленым сыром в любой форме: на хлебе, в бутербродах, в блюдах или просто по себе.

Последние новости Украины:

Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.

Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.