К организации этой сделки причастен руководитель предприятия-производителя алмазного инструмента и его сообщник, имеющий подконтрольный бизнес на территории России.
Служба безопасности заблокировала в Полтавской области схему нелегальной поставки в Россию товаров критического экспорта.
Сообщается, что фигуранты наладили схему переправки продукции, используемую в том числе предприятиями военно-промышленного комплекса России.
Среди заказчиков товара были представители Курского электроаппаратного завода, куда отправляли инструментарий для производства энергозащитных систем на объектах военно-морского флота России.
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Дельцы также контактировали с московским предприятием «НПП Торий», которое производит комплектующие для российских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.
Сотрудники СБУ предотвратили вывоз в Россию более 100 единиц новой партии товара.
Для реализации сделки дельцы сначала отправляли продукцию своим подельникам в одну из стран Южного Кавказа.
Оттуда товар переправлялся в адрес подконтрольной коммерческой структуры в РФ.
Во время обысков у фигурантов были обнаружены документы с поличным, печати подконтрольных фигурантам компаний России, занимавшихся реализацией продукции, боевые припасы к автомату Калашникова.
Оба злоумышленника сообщены о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины, а директору предприятия еще дополнительно – по ч. 1 ст. 263 УК Украины.
Решается вопрос об избрании меры пресечения, продолжаются следственные действия.
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