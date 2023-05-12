После видео где ведущий "Орла и решки" Андрей Бедняков появился на встрече с детьми, которые пережили оккупацию, ему написала недовольная россиянка по имени Евгения.

Шоумен Андрей Бедняков, который был телеведущим травел-шоу "Орел и Решка", с первых дней вторжения рассказывает о зверствах, которые творят российские солдаты в Украине. Это не нравится многим россиянам и они забрасывают директ ведущего глупыми сообщениями. Одно из них ведущий "Орла и решки" Бедняков показал в Инстаграм-Сториз.

В частности, после видео где ведущий "Орла и решки" Андрей Бедняков появился на встрече с детьми, которые пережили оккупацию, ему написала недовольная россиянка по имени Евгения.

Она почему-то писала о каких-то дедах и говорила, что им было бы стыдно за встречу ведущего "Орла и решки" Беднякова с этими детьми. К тому же гражданка российской федерации обозвала Беднякова "мразью".

Звезда "Орла и решки" Андрей Бедняков нашел, что ей ответить и достаточно вежливо поставил Евгению на место.

"Будьте счастливы вы и ваш телевизор. И еще советские люди погибали за то, чтобы агрессор не нападал на чужие территории и не убивал невинных людей. Детей. Не стирал с лица земли города и села. Вообщем боролись против того, что сейчас делает твоя страна на территории независимой суверенной страны", - ответил россиянке звезда "Орла и решки" Бедняков.

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Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.

Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.

Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.