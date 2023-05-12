Невеста Дмитрия Коцюбайло ("Да Винчи") Алина Михайлова призналась, что ее состояние «в очередной раз вдребезги», пишет Politeka.net.
«Решилась разобрать вещи Да Винчи и в очередной раз вдребезги. Вещи, которые покупали вместе, мои подарки, какие-то безделушки, вечные эти капли в нос, наши фото, которые делали на поллароид еще в 2017 году, начатая пачка сигарет и одежда, которая так пахнет любимым человеком», - рассказала о своих чувствах невеста Коцюбайло.
Также Алина показала детский рисунок от маленького Ивасика, который "Да Винчи" носил в напашнике.
"Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт необычного салата: сочетаем казалось бы несочитаемое
Начало контрнаступления затягивается: раскрыта настоящая причина и чем это грозит ЗСУ
Мобилизация в Украине: вопиющий случай произошел в Одесской области
"Боже, какое горе": появились кадры с места гибели мамы и ее маленьких дочерей
Лукашенко готовят операцию "Преемник", у украинцев появился уникальный шанс: "Это решит много проблем"
«Мне очень жаль»,
«Боже, из каждого нового сообщения, мое сердце болит и плачет... Эти самые дорогие воспоминания с тобой навсегда.. Если хоть немного твое сердце будет меньше болеть и плакать, и для этого нужно кричать и говорить во весь мир... Говори. Мысленно с тобой. Плачу»,
«Для меня это все, вроде бы страшный сон, от которого я просто не могу проснуться, это бьют невозможно. Держись, дорогая наша девочка, теперь мы все вместе будем оберегать и помогать тебе во что бы то ни стало…»,
«Это больно даже читать, при том, что мы никогда не были знакомы, но не виделись...не представляю, как тебе болит» , - пишут украинцы слова поддержки.
Напомним, Герой Украины Дмитрий Коцюбайло погиб в бою за Украину под Бахмутом. Его любимая Алина была рядом в его последние минуты жизни, пытаясь спасти после тяжелого ранения.
«Я никому не пожелаю так прощаться со своим любимым человеком", – рассказывала Алина о том ужасном мгновении.
Также напомним, что актриса Ада Роговцева подала петицию о переименовании улицы Неманской в Киеве в честь Коцюбайло.
В петиции Ада Роговцева подчеркнула, что "Киев должен уважать Героев, отдавших жизнь за Независимость Украины", а не российские топонимы.
Улица Неманская в Печерском районе Киева названа в честь реки Неман, протекающей Калининградской областью России.
Напомним, ранее сообщалось, что на могиле "Да Винчи" нашли записку, от которой мурашки по коже.
Последние новости Украины:
ВСУ пошли на прорыв под Бахмутом, оккупанты позорно отступают.
Также сообщалось, что Украина вздрогнула от новых ракетных и авиаударов.
Кроме того, сообщалось, что российскую авиацию можно уничтожить и без F-16 – как именно.