Невеста погибшего украинского героя-легенды Дмитрия Коцюбайло, более известного по позывному "Да Винчи", нашла силы для того, чтобы взять в руки вещи, которые напоминают ей о любимом.

Невеста Дмитрия Коцюбайло ("Да Винчи") Алина Михайлова призналась, что ее состояние «в очередной раз вдребезги», пишет Politeka.net.

«Решилась разобрать вещи Да Винчи и в очередной раз вдребезги. Вещи, которые покупали вместе, мои подарки, какие-то безделушки, вечные эти капли в нос, наши фото, которые делали на поллароид еще в 2017 году, начатая пачка сигарет и одежда, которая так пахнет любимым человеком», - рассказала о своих чувствах невеста Коцюбайло.

наважилась розібрати речі Да Вінчі

і вчергове на друзки



речі,які купляли разом,мої подарунки,якісь дрібнички,вічні ці краплі в ніс,наші фото які робили на полароід ще в 2017 році,начата пачка цигарок і одяг який так так пахне коханою людиною pic.twitter.com/hiXmsySIei — Alina Mykhailova (@Mykhailova_A) May 11, 2023

Также Алина показала детский рисунок от маленького Ивасика, который "Да Винчи" носил в напашнике.

«Мне очень жаль»,

«Боже, из каждого нового сообщения, мое сердце болит и плачет... Эти самые дорогие воспоминания с тобой навсегда.. Если хоть немного твое сердце будет меньше болеть и плакать, и для этого нужно кричать и говорить во весь мир... Говори. Мысленно с тобой. Плачу»,

«Для меня это все, вроде бы страшный сон, от которого я просто не могу проснуться, это бьют невозможно. Держись, дорогая наша девочка, теперь мы все вместе будем оберегать и помогать тебе во что бы то ни стало…»,

«Это больно даже читать, при том, что мы никогда не были знакомы, но не виделись...не представляю, как тебе болит» , - пишут украинцы слова поддержки.

А це він носив в напашнику pic.twitter.com/pMBWyZMsxG — Alina Mykhailova (@Mykhailova_A) May 11, 2023

Напомним, Герой Украины Дмитрий Коцюбайло погиб в бою за Украину под Бахмутом. Его любимая Алина была рядом в его последние минуты жизни, пытаясь спасти после тяжелого ранения.

«Я никому не пожелаю так прощаться со своим любимым человеком", – рассказывала Алина о том ужасном мгновении.

Также напомним, что актриса Ада Роговцева подала петицию о переименовании улицы Неманской в ​​Киеве в честь Коцюбайло.

В петиции Ада Роговцева подчеркнула, что "Киев должен уважать Героев, отдавших жизнь за Независимость Украины", а не российские топонимы.

Улица Неманская в Печерском районе Киева названа в честь реки Неман, протекающей Калининградской областью России.

Напомним, ранее сообщалось, что на могиле "Да Винчи" нашли записку, от которой мурашки по коже.

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