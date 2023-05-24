Снимок Валерия Залужного, оказавшегося в Сети, был сделан задолго до начала войны на Донбассе и полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля.
"Среди лучших выпускников НАОУ на торжественном приеме (июнь 2007г.) Валерий Залужный и Сергей Наев", - говорится в описании к фото.
В комментариях к редкому фото молодого Валерия Залужного пользователи Twitter отмечают, что его биография их впечатляет, а вид у него всегда был «железный».
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Напомним, что Валерия Залужного называют "железным генералом".
«Читала биографию Валерия Залужного, впечатляет! Круглый отличник и кроме того человек шедший к высоте своими собственными усилиями! Большая честь генералу!»,
«Наши герои»,
«Ох ты! О боги! Залужный»,
«Кто бы мог подумать, в 2007 году...»,
«Залужный реально супер. Еще и приятно посмотреть на него»,
"Наев вообще не изменился",
"Наев абсолютно такой же, а вот Залужного вообще не узнать" .
Добавим, командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев ранее сообщил, почему в последнее время практически не фиксируются взлеты российских самолетов и дронов с территории Беларуси. Причина в неудачах россиян на востоке и юге Украины.
«Руководство Беларуси ограничило свое сотрудничество с Россией по поставкам вооружений, боеприпасов, а также предоставлению полигонов для подготовки мобилизованных», - пояснил Наев, добавив, что Украина отслеживает заявления Генштаба Беларуси и отмечает некоторое изменение в риторике.
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Также сообщалось, что Валерий Залужный готовит сюрприз для врага.
Кроме того, Politeka.net писала, что эксперт рассказал, когда прекратятся активные ракетные удары.