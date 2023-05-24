Относительно некоторых компенсаций, на которые имеют право тысячи украинцев, принят ряд изменений.

Речь идет о компенсации за временное размещение внутри перемещенных лиц, пишет Politeka.net.

Как сообщили в Минренигриграции, Кабмином были внесены изменения Порядка компенсации расходов за временное размещение внутренне перемещенных лиц в рамках реализации проекта «Убежище».

Кроме того, изменения внесены в Положение о функционировании информационно-аналитической системы учета данных, связанных с компенсацией затрат на временное пребывание ВПЛ. Соответствующий проект постановления был принят на заседании правительства.

Итак, этим документом предусмотрено, что Минреинтеграция является ответственным исполнителем проекта «Убежище». Кроме того, Минреинтеграция определена держателем информационно-аналитической системы учета данных, связанных с компенсацией за безвозмездное временное размещение ВПЛ.

"Компенсация за временное размещение внутри перемещенных лиц осуществляется за счет средств Общества Красного Креста Украины", - отмечают также в Министерстве.

Компенсация, напомним, предоставляется собственникам жилья или их представителям, арендаторам жилья государственной или коммунальной собственности, безвозмездно размещавшим в своих жилых помещениях внутренних переселенцев.

«Постановление вступает в силу 1 июня 2023 года, но не ранее дня его опубликования», - сообщили в Минреинтеграции.

Ожидается, что это решение будет способствовать реализации госполитики поддержки ВПО.

Напомним, компенсация расходов за временное размещение внутренне перемещенных лиц предоставляется собственникам жилья, бесплатно приютившим внутренне перемещенных лиц.

Согласно решению, введена гарантированная государственная поддержка в размере 14,77 грн. за один человек – день размещения (около 450 грн. в месяц) для компенсации понесенных расходов за каждое размещенное лицо.

В период отопительного сезона (с 01 октября 2022 г. по 31 марта 2022 г.) была установлена ​​сумма компенсации на уровне 30 грн. за один человек – день размещения (около 900 грн. в месяц).

Порядок компенсации расходов на временное размещение (нахождение) внутренне перемещенных лиц утвержден постановлением Кабинета Министров Украины.

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