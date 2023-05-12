На цю грошову допомогу від держави мають право тисячі українців, але першими виплати отримають деякі категорії.

Нагадаємо, нова грошова допомога спрямована на відновлення пошкодженого житла. Програма єВідновлення, яка стартувала в Україні, дає людям можливість отримати кошти від держави на ремонт пошкодженого внаслідок війни житла.

На цю грошову допомогу мають право усі громадяни, житло яких було пошкоджено внаслідок бойових дій, але пріоритет надаватиметься пільговим категоріям громадян.

Зазначимо, що суму допомоги визначить комісія після підрахунку обсягів пошкоджень. Максимальна сума грошової допомоги становить 200 тисяч гривень. Витратити їх можна протягом 12 місяців. Нова грошова допомога у разі схвалення заявки буде зарахована на картку єВідновлення.

Витратити грошову допомогу можна на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які є учасниками програми.

Нарахують грошову допомогу, якщо житло пошкоджене через напад росії після 24 лютого 2022 року; підлягає відновленню; розміщене на неокупованій території; не було повністю відремонтоване самостійно.

Тобто, українці, які вже відремонтували своє житло, наразі не можуть претендувати на цю грошову допомогу від держави.

Приоритет для отримання допомоги надаватимуть: учасникам бойових дій, людям з інвалідністю внаслідок війни, ветеранам війни, членам сімей загиблих військових, мобілізованим, багатодітним родинам, людям з інвалідністю І та ІІ групи, батькам-вихователям дитячого будинку сімейного типу, а також опікунам/піклувальникам, прийомним батькам та патронатним вихователям, дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування.

Зазначимо, що лише за першу добу роботи програми державної допомоги на відновлення пошкодженого житла єВідновлення було подано 3194 заяви про виплату грошової допомоги.

Підкреслимо, що для того, щоб в майбутньому претендувати на частину репарацій росії українців просять зберігати всі чеки, фотографії, свідчення сусідів чи публікації в ЗМІ щодо свого пошкодженого житла.

Наразі у фонді є 35 мільярдів гривень, проте Міністерство фінансів дає прогнози про збільшення надходжень, розповіли у Мінвідновлення.

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