На эту денежную помощь от государства имеют право тысячи украинцев, но первые выплаты получат некоторые категории.

Напомним, новая денежная помощь направлена ​​на восстановление поврежденного жилья. Программа єВідновлення, которая стартовала в Украине, дает людям возможность получить средства от государства на ремонт поврежденного в результате войны жилья.

На эту денежную помощь имеют право все граждане, жилье которых было повреждено в результате боевых действий, но приоритет будет предоставляться льготным категориям граждан.

Отметим, что сумму помощи определит комиссия после подсчета объемов повреждений. Максимальная сумма денежной помощи составляет 200 тысяч гривен. Потратить их можно в течение 12 месяцев. Новая денежная помощь в случае одобрения заявки будет зачислена на карту єВідновлення.

Потратить денежную помощь можно на строительные материалы или услуги подрядчиков, являющихся участниками программы.

Начислят денежную помощь, если жилье повреждено из-за нападения России после 24 февраля 2022; подлежит восстановлению; размещено на неоккупированной территории; не было полностью отремонтировано самостоятельно.

То есть украинцы, уже отремонтировавшие свое жилье, пока не могут претендовать на эту денежную помощь от государства.

Приоритет для получения помощи будут предоставлять: участникам боевых действий, людям с инвалидностью в результате войны, ветеранам войны, членам семей погибших военных, мобилизованным, многодетным семьям, людям с инвалидностью I и II группы, родителям-воспитателям детского дома семейного типа, а также опекунам/попечителям, приемным родителям и патронатным воспитателям, детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

Отметим, что только за первые сутки работы программы государственной помощи на восстановление поврежденного жилья єВідновлення было подано 3194 заявления о выплате денежной помощи.

Подчеркнем, что для того чтобы в будущем претендовать на часть репараций россии украинцев просят хранить все чеки, фотографии, свидетельства соседей или публикации в СМИ относительно своего поврежденного жилья.

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