"Приват Банк" - один из самых популярных банков в Украине, миллионы украинцев имеют там карточки и держат банковские счета. Но даже так банк получает множество негативных отзывов. Например, Виктор Дубинчук пожаловался на проблему, с которой столкнулся снимая деньги с банкомата "Приват Банк". Детальнее об этом он рассказал на сайте Минфина.

Клиент "Приват Банк" 17.05.2023 года пытался снять пенсионные средства в банкомате по адресу проулок Лесной, 14 в Киеве. В результате он средства не получил и они пропали с карточки. При этом в банкомате появлялось сообщение об ошибке и надпись, что средства не будут сняты с карты.

"Как это понимать? Как пенсионер может 14 дней (информацию предоставил банк) ждать возвращения пенсии на карту? А жить за что за какие деньги?", - возмутился пенсионер, который многие годы пользуется картой "Приват Банк".

Кроме того, Виктор Дубинчук добавил, что проблемы с пенсионной карточкой у него возникают не первый раз. Первый раз сотрудница забыла сообщить обо всех возможностях карты. Второй раз пенсионная карточка была заблокирована по причине того, что сотрудник банка просто не внесла в базу платеж.

"А сейчас просто… у меня нет слов. Верните средства на пенсионную карту. Вывод напрашивается сам собой – нужно менять банк для получения пенсии", - дополнил "Приват Банк".

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