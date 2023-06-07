Да, украинцев призвали экономить воду, пишет Politeka.net.

«Друзья, включаем режим жестокой экономии воды. Как питьевой, так и технической», - сообщил руководитель Никопольского РВА Евгений Евтушенко, подчеркнув, что его сообщение касается территории всего Никопольского района.

Кроме того, Евтушенко призвал жителей: «Кто имеет возможность – продолжайте делать запасы воды» и сообщил о переговорах с сетью супермаркетов для заказа дополнительной питьевой воды в магазины.

В свою очередь, местные жители выражают надежду, что ценники на обычную воду не будут космическими и рассказывают, что делать запасы воды неоткуда.

«Было бы хорошо, если бы еще цены в магазинах не поднимали на воду»,

«Экономить нечего, воды в кране нет уже больше суток и запаса не из чего сделать»,

«А как сделать этот запас воды? Живу на 6 этаже, на втором у людей авария до первого. А на первом никто не живет. И управляющая компания не может ничего поделать. Со вчерашнего вечера 18 квартир без воды»,

"Как нам иметь запасы, если машины не везут воду?" .

В Сети также появились кадры, как сейчас выглядит Каховское водохранилище в районе Никополя.

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Последствия подрыва Каховской ГЭС могут оказаться еще более страшными.

Также сообщалось, что украинцев срочно предупредили о новой опасности – какую воду ни в коем случае нельзя пить.

Кроме того, Politeka.net писала о важных изменениях под Бахмутом, Сырский сделал новое заявление.