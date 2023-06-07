Женщиной, которая не скрывала пренебрежительного отношения к украинскому народу и Украине, оказалась жительница города Сокаль Львовской области.

Согласно данным досудебного расследования, еще 10 ноября прошлого года в маршрутке женщина «позволила себе высказывания, которые подрывают доверие и уважение к украинцам, а также вызывают пренебрежение и чувство ненависти к украинским традициям, культуре и образу жизни», пишет Politeka.net.

"Это было сделано с целью разжигания национальной розни и ненависти, унижения национальной чести и достоинства украинской нации, государственности и суверенитета, украинских национальных героев и Украины как государства", - подчеркнули в полиции Львовской области.

Это, как подчеркнули правоохранители, подтверждено заключением судебно-лингвистической семантико-текстуальной экспертизы.

Кроме того, женщина нецензурно высказывалась и вела пророссийскую пропаганду.

И вот, наконец, следователи сообщили 59-летней злоумышленнице о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Так что теперь ненавистнице Украины предусмотрено наказание в виде штрафа от двухсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, где во время конфликта в маршрутке на Львовщине одна из пассажирок выкрикивала фразы о поддержке России и презирала Украину. В частности, заявляла: «не будет вам Украины, Москва была, есть и будет», «вам квартиры дали, предприятия построили, вы в Червоноград за 20 копеек ездили, во Львов за 1 грн 60 копеек».

В результате водитель насильно вывел женщину из маршрутки.

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