Многие украинцы недополучают значительные суммы к своим пенсиям. На это есть разные причины – от неправильного расчета размера средней по Украине зарплаты до незаконного расчета пенсий в целом. Адвокат Оксана Крутоголова рассказала о самых распространенных ошибках Пенсионного фонда, из-за которых украинцы недополучают свои законные пенсии.

Так, первая ошибка – это когда учитывают неправильный размер средней заработной платы по Украине. По словам адвоката, это в первую очередь касается тех граждан, которые переходят из любого вида пенсий на пенсию по возрасту.

Вторая ошибка – это когда неправильно рассчитали вашу среднюю заработную плату. "Закон позволяет исключить из расчета 10% периода, когда вы получали самую низкую сумму. Соответственно, средняя заработная плата становится выше, а значит и пенсия", - объясняет адвокат.

Третья ошибка – это когда вам неправильно насчитали страховой стаж из-за выправлений в трудовой книге. Из-за этой проблемы гражданин может потерять часть заработанной пенсии или даже теряет возможность выйти на пенсию по возрасту, согласно определенными законодательством условиями.

Четвертая ошибка – это когда неправильно насчитывается страховой стаж из-за отсутствия документального подтверждения.

Пятая ошибка – это когда пенсию рассчитали по закону, который к вам не применяется. Чаще всего, по словам адвоката, это случается, когда человеку насчитывают пенсию без учета всех факторов и обстоятельств.

По словам адвоката Оксаны Крутоголовой, с подобными ошибками можно обращаться с заявлениями в Пенсионный фонд для перерасчета пенсии. Однако скорее всего, человек получит там отказ. Тогда специалист рекомендует обращаться к юристам и идти за справедливостью в суд. Уже есть успешные примеры, когда людям пересчитывали пенсии и их сумма увеличивалась даже в 2-3 раза.

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