Сильная молитва “Три ангела” поможет украинцам справиться с любой напастью и отвлечет врагов.

"Отче наш" - главная молитва, православные знают ее наизусть. Большая сила этих слов, способная сотворить чудо и дать веру в сложное для украинцев время. С помощью этой молитвы мы просим о защите и душевном покое, которые нам так нужны в условиях войны.



Отче наш, что еси на небесах!

Да святится имя Твое,

да приидет Царствие Твое,

да будет воля Твоя,

как на небе и на земле.

Хлеб наш насущный дай нам днесь;

и прости нам вины наши,

как и мы прощаем виновникам нашим;

и не введи нас в искушение,

но избавь нас от лукавого.

Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.

Аминь.

Усилить «Отче наш» можно молитвой Трех ангелов. Важно, произносить ее искренее и с верой.

Господи благослови. Господи помоги.

Послал мне господь с небес трех ангелов,

трех Архангелов, трех верных телохранителей.

Велел им господь меня беречь,

от любой беды стеречь, беду не пускать,

всякую скотину от меня раба Божия (имя)

за тридевять земель прогонять.

Был бы я, раб божий (имя) закрыт

от земли до неба охранным забором

от любого бедствия и лютует, врага и

речи злого, от всякого супостата,

от болезни всякой, от дури бесполезной,

от духа злого, глаза лихого черного.

Храните меня три ангела, три архангела,

с утра до ночи, с ночи до утра,

во все сутки суточные.

Во имя Отца и Сына и святого духа.

Аминь. Аминь. Аминь.

Произносить слова молитвы необходимо от чистого сердца, без злых мыслей.

Источник: Знай.

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