Мошенники положили глаз на двухкомнатную квартиру в Киеве.

О деталях циничной схемы в разгар войны рассказали в полиции Киева, пишет Politeka.net.

Квартира, которую пытались продать мошенники, находится на улице Анны Ахматовой, что в Дарницком районе столицы. Ее владелица сейчас находится за границей.

«Правоохранители установили, что для реализации своих преступных намерений подозреваемые обратились к частному нотариусу и с помощью поддельных документов пытались продать жилье, которое им не принадлежит за 2,1 млн. гривен», - рассказали в полиции.

Мошенников задержали прямо в момент заключения договора купли-продажи квартиры.

Задержанными оказались местные жители - 29-летний мужчина и 44-летняя женщина, которые были исполнителями.

Правоохранители нашли у них доверенность, техническую документацию на недвижимость и другие поддельные документы, а также деньги, банковские карты и мобильные телефоны.

Сообщникам объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений. Фигурантам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

В настоящее время суд выбирает подозреваемым меру пресечения, а полицейские проверяют сообщников на причастность к совершению аналогичных преступлений и устанавливают организаторов аферы.

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