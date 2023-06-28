Как пишет Politeka.net со ссылкой на Госпогранслужбу, в последнее время отмечается увеличение показателя пересечения границы на выезд из страны.

За последние две недели чистый отток населения из Украины составил около 100 тысяч человек.

Однако в Государственной пограничной службе уверяют, что это нормальный процесс в это время года.

Сейчас украинцы едут на отдых, используют разрешенные отпуска к находящимся за рубежом семьям (детям) или вывозят отдыхать группы детей.

В ближайшее время, уверены пограничники, начнется обратный процесс. Уже отмечается понижение оттока граждан Украины. Так, за позапрошлые сутки в Украину вернулось на 6 тысяч граждан больше, чем уехало.

Напомним, ранее стало известно количество украинцев, которые с помощью системы "Шлях" выехали за границу после 24 февраля 2022 года и не вернулись в Украину.

Руководитель временной следственной комиссии Верховной Рады, народный депутат Сергей Козырь сообщил, что начиная с 24 февраля 2022 года до 25 апреля 2023 года было 192 тыс. 455 записей о выездах. По состоянию на 25 апреля не вернулось около 19 тыс. человек.

"Система "Шлях" была введена Кабмином для того, чтобы помогать, в частности, волонтерам привозить из-за границы гуманитарную помощь для ВСУ и других нуждающихся в ней людей. Мы обратили внимание на то, что выезжающие люди, во-первых, не всегда что-то привозят и, во-вторых, не всегда возвращаются», – рассказал Козырь.

Информацию направили в правоохранительные органы.

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