Как сообщает Politeka.net со ссылкой на СБУ, действующий народный депутат Украины потребовал деньги с гражданина одной из европейских стран.
«За 50 тыс. долл. США нардеп обещал иностранцу свое содействие в избежании экстрадиции. Для этого парламентарий «гарантировал» использовать собственные связи в суде, чтобы отменили решение Государственной миграционной службы Украины об отказе в предоставлении иностранцу статуса беженца», - сообщили в СБУ.
Был задукомментирован факт получения нардепом 20 тыс. долл. США – первой части денежного вознаграждения. Также его уличили его в получении второго «транша» в размере 30 тыс. долларов.
На основании собранных доказательств санкционировано оглашение парламентарию о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах).
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Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Решается вопрос об избрании нардепу меры пресечения.
По неподтвержденным появившимся в СМИ данным, речь идет о нардепе от партии «Европейская солидарность».
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