В полиции Киева сделали заявление по поводу скандального ДТП, которое произошло в апреле текущего года.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось 4 апреля на улице Федорова в Голосеевском районе столицы.

Тогда водитель автомобиля «Ренж Ровер», 1967 года рождения, совершил наезд на легковушку «Митсубиши», в которой находился мужчина, 1984 года рождения.

«В ходе досудебного расследования следователи по расследованию ДТП столичного главка полиции установили, что водитель под действием алкоголя выехал на встречную полосу и въехал в припаркованное транспортное средство. Пострадавшего мужчину с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницу», - сообщали в полиции.

Нетрезвым водителем оказался известный украинский актер и сын легендарного Богдана Ступки – Остап Ступка.

Артиста задержали на месте происшествия в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286-1 – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.

И вот стало известно, на какой стадии дело сейчас.

В полиции заявили, что в настоящее время следователи направили обвинительный акт в отношении водителя в суд для рассмотрения дела по существу.

«Виновнику дорожно-транспортного происшествия грозит лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет», - подчеркнули в полиции.

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