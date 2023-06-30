Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось 4 апреля на улице Федорова в Голосеевском районе столицы.
Тогда водитель автомобиля «Ренж Ровер», 1967 года рождения, совершил наезд на легковушку «Митсубиши», в которой находился мужчина, 1984 года рождения.
«В ходе досудебного расследования следователи по расследованию ДТП столичного главка полиции установили, что водитель под действием алкоголя выехал на встречную полосу и въехал в припаркованное транспортное средство. Пострадавшего мужчину с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницу», - сообщали в полиции.
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Артиста задержали на месте происшествия в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286-1 – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.
И вот стало известно, на какой стадии дело сейчас.
В полиции заявили, что в настоящее время следователи направили обвинительный акт в отношении водителя в суд для рассмотрения дела по существу.
«Виновнику дорожно-транспортного происшествия грозит лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет», - подчеркнули в полиции.
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Также сообщалось, что ужасный взрыв прогремел на Харьковщине.
Кроме того, напомним о позорном скандале в Верховной Раде.