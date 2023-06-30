Викрито чинного народного народного депутата, який підозрюється у ганебному правопорушенні.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на СБУ, чинний народний депутат України вимагав гроші з громадянина однієї із європейських країн.

«За 50 тис. дол США нардеп обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції. Для цього парламентар «гарантував» використати власні зв’язки у суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби України про відмову у наданні іноземцю статусу біженця», - повідомили в СБУ.

Було задукоментовано факт отримання нардепом 20 тис. дол США – першої частини грошової винагороди. Також його викрили у одержані другого «траншу» у розмірі 30 тис. доларів.

На підставі зібраних доказів санкціоновано оголошення парламентарю про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).





Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо обрання нардепу міри запобіжного заходу.

За непідтвердженими даними, які з’явилися в ЗМІ, мова йде про про нардепа від партії «Європейська солідарність».

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