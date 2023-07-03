В разгар жестокой войны с захватчиками у некоторых поднимается рука не просто для того, чтобы грабить, а чтобы обворовывать бойцов ВСУ.

Более того, фигуранты нового громкого дела – военнослужащие, пишет Politeka.net со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Так, согласно сообщению, пяти военнослужащим сообщено о подозрении - им инкриминировано присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и служебный подлог (ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Среди подозреваемых – командир воинской части, начальник штаба, помощник командира по правовой работе, заместитель командира по вооружению и командир взвода по техническому обеспечению этой части.

«По данным следствия, подозреваемые в течение марта-сентября 2022 года завладели 4,8 млн. грн. Эти денежные средства были выделены на премии за непосредственное участие военнослужащих в боевых действиях», – ошеломляют в Офисе Генерального прокурора подробностями дела.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Добавим, тем временем полиция расследует избиение женщины пьяным сотрудником ТЦК в Закарпатье.

25 июня в Ужгороде работник ТЦКСП подошел в магазине к военнослужащему и его жене, во время разговора мужчина вел себя агрессивно, а затем ударил женщину и скрылся. Об этом в Facebook рассказала сама пострадавшая Татьяна Новак и опубликовала фото синяка на лице.

Полиция установила, что нападавший был пьян. Проводится расследование.

По словам местных, мужчина не в первый раз нападает на женщин.

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