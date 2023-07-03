Про це, як пише Politeka.net, повідомили в Міненерго.
За словами енергетиків, це сталося внаслідок грозового шторму, який пройшов країною.
«Без світла тимчасово залишалися споживачі в кількох областях. Зокрема, в Дніпропетровській області знеструмлювалися 28 населених пунктів, без світла залишалися майже 12 тис. споживачів. Наразі майже всіх заживлено. Залишаються знеструмленими через негоду в Київській області – 34, в Сумській – 18, в Чернігівській – 16 населених пунктів», - розповіли в Міненерго.
Крім того, в Міненерго підкреслили, що ворожий терор прифронтових та прикордонних з рф областей триває.
Нова грошова допомога, до українців прийдуть комісії: "Власники житла мають…"
Росіяни націлилися на ще одне водосховище: "Ракетою поцілили у..."
Ситуація на Бердянському напрямку набирає обертів, ЗСУ просто обійшли противника: "Замість атак в лоб..."
Удар по Кримському мосту: військовий пояснив, куди треба бити
Можуть піти з Білорусі: українців попередили про небезпеку переміщення "вагнерівців" до Лукашенка
«Через обстріли знеструмлено частину споживачів у Запорізькій, Донецькій, Херсонській, Сумській та Чернігівській областях. У Харківській області через обстріл залишилися без світла понад 9 тис. споживачів. Також на Донеччині знеструмлено шахту, ведуться відновлювальні роботи», - повідомили в Міненерго.
Тим часом триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив дамби. У Херсоні без світла залишаються 13 тисяч споживачів.
Також повідомляється про знеструмлення понад 1 тис. споживачів в Одеській області. Це сталося через технологічні порушення.
Щодо ситуації на ЗАЕС, то, як повідомили в Міненерго, фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі.
«Наразі він становить 16,56 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції», - підкресили енергетики.
В Міненерго також запевнили, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів і дефіциту немає.
Останні новини України:
У Верховній Раді зробили заяву щодо відмови від готівки.
Також повідомлялось, що росіяни націлилися на ще одне водосховище.