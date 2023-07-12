Сообщается, что в Польше парня подозревают в причастности к убийству 36-летнего украинца.
Ночью с пятницы на субботу 1 июля на одной из улиц польского города было найдено тело 36-летнего мужчины, он весь был в крови - были обнаружены ножевые ранения в области груди.
К сожалению, врачи, которые прибыли на место трагедии, не смогли спасти украинца. Они констатировали смерть мужчины.
Польские правоохранители удалось оперативно задержать 20-летнего парня, которого подозревают в причастности к преступлению. О мотивах преступления в данный момент ничего не известно.
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Источник: польское издание Wiadomosci.wp.pl.
Ранее сообщалось, что украинских беженцев предупредили об изменении правил пребывания в Чехии.
С 1 июля сокращается размер финпомощи на проживание, а также украинцам придется самостоятельно оплачивать аренду жилья.
Данные факторы могут спровоцировать миграционные процессы внутри Чехии, кроме того может начаться массовое возвращение украинских беженцев домой, в Украину.
В частности, будет сокращена денежная помощь на проживание в Чехии.
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