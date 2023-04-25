Примерно 3000 беженцев из Украины, которые живут в гостиницах на Кипре, начнут выселять с 31 мая.

Действия предусмотрены решением, принятым в феврале прошлого года.

Перед началом курортного сезона на Кипре, украинцев начнут выселять. Об этом пишет Alphanews.live.

Беженцы, прибывающие на Кипр с 1 марта 2023 года, смогут жить в гостиницах до шести месяцев.

Когда украинцев выселят, они смогут обратиться в Службу управления льготами заместителя министра социального обеспечения и подать заявление на субсидию, чтобы арендовать жилье.

Украинцев проинформировали также о праве обратиться в службы занятости и получить работу.

"Всі нормальні люди вже працюють. Пройшло більше року. Треба було подумати, і все зробити щоб ні у кого не сидіти на шиї. Тим більше, що на винайти житла гроші виділяють",

" Я одне не розумію. За рік можна зробити багато чого, чи ні? Вивчити мову, знайти роботу. Адже, приймаючі країни не резинові, вони не можуть безкінечно годувати і утримувати",

"Пора їхати додому,картоплю вже треба садити",

"Як вас багато щоб осудити.А чому ніхто із вас не похвалився чим ви допомогли українцям тим що осталися без даху.Чим ви підтримали ту матір в якої війна забрала саме дороге сина чоловіка внука.Такі як ви не допоможуть а осудить легко.Дякуємо що є милосердя до наших біженців навіть на Кіпрі.Дякую усім країнам що помогають нам в дуже важкий для нас час", - пишуть українці у коментарях.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали новые детали перерасчета пенсий: украинцы озабочены.

А еще Politeka сообщала, что пенсию в Украине можно получить сразу за полгода, но есть важный нюанс: что нужно знать.

Также Politeka писала, что в Кабмине сообщили, что проведена уже вторая индексация пенсионных выплат, несмотря на войну.