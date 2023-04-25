Действия предусмотрены решением, принятым в феврале прошлого года.
Перед началом курортного сезона на Кипре, украинцев начнут выселять. Об этом пишет Alphanews.live.
Беженцы, прибывающие на Кипр с 1 марта 2023 года, смогут жить в гостиницах до шести месяцев.
Когда украинцев выселят, они смогут обратиться в Службу управления льготами заместителя министра социального обеспечения и подать заявление на субсидию, чтобы арендовать жилье.
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Украинцев проинформировали также о праве обратиться в службы занятости и получить работу.
"Всі нормальні люди вже працюють. Пройшло більше року. Треба було подумати, і все зробити щоб ні у кого не сидіти на шиї. Тим більше, що на винайти житла гроші виділяють",
" Я одне не розумію. За рік можна зробити багато чого, чи ні? Вивчити мову, знайти роботу. Адже, приймаючі країни не резинові, вони не можуть безкінечно годувати і утримувати",
"Пора їхати додому,картоплю вже треба садити",
"Як вас багато щоб осудити.А чому ніхто із вас не похвалився чим ви допомогли українцям тим що осталися без даху.Чим ви підтримали ту матір в якої війна забрала саме дороге сина чоловіка внука.Такі як ви не допоможуть а осудить легко.Дякуємо що є милосердя до наших біженців навіть на Кіпрі.Дякую усім країнам що помогають нам в дуже важкий для нас час", - пишуть українці у коментарях.
Напомним, в Пенсионном фонде рассказали новые детали перерасчета пенсий: украинцы озабочены.
А еще Politeka сообщала, что пенсию в Украине можно получить сразу за полгода, но есть важный нюанс: что нужно знать.
Также Politeka писала, что в Кабмине сообщили, что проведена уже вторая индексация пенсионных выплат, несмотря на войну.