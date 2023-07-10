Чтобы получить помощь следует обратиться в филиал благотворительного фонда в городе.

Продуктовые и гигиенические наборы, подгузники, одежду, медицинскую, юридическую и другую помощь в разных городах Украины могут получить безвозвратно и бесплатно некоторые категории украинцев. Об этом сообщили на странице Луганской областной военной администрации в Facebook.

В частности, помощь могут получить беженцы из Луганской области. В Ровно беженцам выдают продукты и гигиенические наборы БФ "Восток SOS". Также можно получить консультацию врачей КНП "ЦПМСП Кременского городского совета", юриста, специалиста центра занятости.

В Киеве люди могут получить продукты, одежду, игрушки и детские подгузники. Беженцев там консультируют социальный работник БФ "Право на защиту", специалист центра занятости, ОО "Кременская бизнес-ассоциация", терапевт. К тому же начал деятельность клуб "Встречи земляков".

А беженцам в Днепре раздают продукты, подгузники для детей, одноразовые пеленки. Людей консультируют юрист БФ "Право на защиту", психолог, медработники и специалист центра занятости.

Чтобы получить помощь, беженцам из Луганской области следует обратиться в филиал благотворительного фонда в городе.

Для подробной информации необходимо обратиться в БФ "Восток SOS" за номерами:

Ровно - 0958209742

Киев - 0937687466, 0991852038, 0968996124

Днепр - 0664839248

Луцк - 0505764270

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