Продуктовые и гигиенические наборы, подгузники, одежду, медицинскую, юридическую и другую помощь в разных городах Украины могут получить безвозвратно и бесплатно некоторые категории украинцев. Об этом сообщили на странице Луганской областной военной администрации в Facebook.
В частности, помощь могут получить беженцы из Луганской области. В Ровно беженцам выдают продукты и гигиенические наборы БФ "Восток SOS". Также можно получить консультацию врачей КНП "ЦПМСП Кременского городского совета", юриста, специалиста центра занятости.
В Киеве люди могут получить продукты, одежду, игрушки и детские подгузники. Беженцев там консультируют социальный работник БФ "Право на защиту", специалист центра занятости, ОО "Кременская бизнес-ассоциация", терапевт. К тому же начал деятельность клуб "Встречи земляков".
А беженцам в Днепре раздают продукты, подгузники для детей, одноразовые пеленки. Людей консультируют юрист БФ "Право на защиту", психолог, медработники и специалист центра занятости.
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Чтобы получить помощь, беженцам из Луганской области следует обратиться в филиал благотворительного фонда в городе.
Для подробной информации необходимо обратиться в БФ "Восток SOS" за номерами:
- Ровно - 0958209742
- Киев - 0937687466, 0991852038, 0968996124
- Днепр - 0664839248
- Луцк - 0505764270
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