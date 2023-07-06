Мобилизация в Украине продолжается, но стало известно, что будет после того, как она закончится и как будет выглядеть украинская армия.

В частности, останется ли после окончания мобилизации и войны призыв в том виде, в каком он существовал раньше, пишет Politeka.net.

О том, что будет после мобилизации, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль. Как оказалось, Украина откажется от призыва.

«По завершении войны Украина откажется от призыва в том виде, как он существовал до войны. Основой нашей обороны станет профессиональная армия. Одновременно будут созданы два компонента резерва. Все военнообязанные будут постоянно проходить обязательные учения по определенным военным специальностям», - сообщил Шмыгаль.

Также Шмыгаль заявил, что еще одним компонентом Новой украинской армии станет развитие ВПК. По его словам, страна активно наращивает производство оружия и техники, запускаются новые программы и проекты.

В свою очередь, пользователи соцсетей, комментируя планы правительства на будущее, с грустью выражают обеспокоенность, что война еще будет длиться долго и призывать будет уже никого, а также уверенность, что Украина должна перенять опыт Израиля.

«Осталось только выиграть войну»,

«Когда это? Конца не видно»,

«Имея такого соседа, нужно перенять опыт Израиля».

Напомним, в Украине продолжается мобилизация. Военное положение и всеобщую мобилизацию Верховная Рада продлила до 18 августа.

Подчеркнем, что с началом полномасштабной войны военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продолжали уже неоднократно.

Общая мобилизация – это оперативный механизм пополнения рядов Вооруженных сил, который проводится одновременно на всей территории Украины.

Он касается всех органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, Вооруженных сил Украины, других военных формирований, органов и сил Гражданской обороны Украины, отраслей национальной экономики, государственных и частных предприятий, учреждений и организаций.

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