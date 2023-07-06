«Укрзалізниця» попередила своїх пасажирів про нововведення і що саме зміниться.

В «Укрзалізниці» оголосили про поступове поновлення супровіду воєнізованою охороною пасажирських поїздів, пише Politeka.net.

Наразі воєнізована охорона працює у поїздах №81 Київ — Ужгород, №41 Дніпро — Трускавець та № 712 Київ – Краматорськ.

Як повідомляють в «Укрзалізниці», вони мають спецформу, знаки розрізнення та допомагатимуть поїзним бригада вирішити складні конфліктні ситуації; реагуватимуть на повідомлення про куріння та розпивання алкогольних напоїв у поїздах.

За участю представників відомчої охорони вже вже здійснено майже 20 рейсів. Відомо, що їм вже довелося втручатися у конфліктні ситуації. Наприклад, у потяг не пустили нетверезого пасажира.

На рейсах вагони патрулюватимуть двоє працівників воєнізованої охорони.

«Законодавчо також врегульовано право працівників відомчої воєнізованої охорони АТ «Укрзалізниця» затримувати та передавати правопорушників до правоохоронних органів, проводити особистий огляд і огляд речей, розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення», - попереджають в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, днями навколо «Укрзалізниці» вибухнув черговий скандал.

За словами пасажирки, чоловік у купе робив їй натяки сексуального характеру, а провідник не вжив відповідних дій після звернення і відмовився пересаджувати її у «жіноче купе». Поїзна бригада розповіла свою версію конфлікту: мовляв, усе почалося з того, що пасажирка спілкувалася російською мовою. Пасажирка це спростовує і стверджує, що про мову в вагоні навіть не йшлося.

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