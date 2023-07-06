«Укрзализныця» предупредила своих пассажиров о нововведениях и что именно изменится.

В «Укрзализныце» объявили о постепенном возобновлении сопровождения военизированной охраной пассажирских поездов, пишет Politeka.net.

В настоящее время военизированная охрана работает в поездах №81 Киев – Ужгород, №41 Днепр – Трускавец и № 712 Киев – Краматорск.

Как сообщают в «Укрзализныце», у них спецформа и знаки различия. Военизированная охрана будет помогать поездным бригада разрешить сложные конфликтные ситуации; будут реагировать на сообщения о курении и распитии алкогольных напитков в поездах.

При участии представителей ведомственной охраны уже совершено почти 20 рейсов. Известно, что им уже пришлось вмешиваться в конфликтные ситуации. К примеру, в поезд не пустили нетрезвого пассажира.

На рейсах вагоны будут патрулировать двое работников военизированной охраны.

«Законодательно также урегулировано право работников ведомственной военизированной охраны АО «Укрзализныця» задерживать и передавать правонарушителей в правоохранительные органы, проводить личный досмотр и осмотр вещей, рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания», - предупреждают в «Укрзализныце».

Напомним, на днях вокруг "Укрзализныци" разразился очередной скандал.

По словам пассажирки, мужчина в купе делал ей намеки сексуального характера, а проводник не принял соответствующих действий после обращения и отказался пересаживать ее в «женское купе». Поезная бригада рассказала свою версию конфликта: мол, все началось с того, что пассажирка общалась на русском языке. Пассажирка это опровергает и утверждает, что о языке в вагоне речь даже не шла.

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