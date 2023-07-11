Мобилизацию в Украине и военное положение продлили до 18 августа, напоминает Politeka.net.

Согласно Закону Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», общая мобилизация проводится одновременно на всей территории Украины и касается национальной экономики, органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданского защиты, предприятий, учреждений и организаций.

Однако далеко не все мужчины, получив повестку, приходят в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦКСП). В Украине даже составили антирейтинг областей по количеству уклонистов на фоне мобилизации.

Эти цифры шокировали и разгневали украинцев – люди уверены, что они не отражают действительности и лидерство в антирейтинге их области получили не из-за местных жителей, а из-за переселенцев.

Так, согласно опубликованным данным, с начала введения военного положения в Украине против уклоняющихся от военного призыва начато более 5 тыс. уголовных производств. Лидирует в этом списке Закарпатская область.

На втором месте Днепропетровская область - 461. Львовская область на третьем месте по количеству открытых уголовных производств по фактам уклонения от призыва - 421 человек.

Шокированные украинцы с такими данными на фоне мобилизации не согласны.

«В Закарпатье, на Львовщине, сидят больше всего уклонистов из Восточных областей Украины. Заедьте в один только Буковель – посмотрите кто там сидит. Пройдитесь по центру Львова – кто там бродит с утра до ночи и по кафе сидят!? Правильно! Переселенцы из Донецка, Луганска и всех восточных областей. А кто на фронте защищает их дома и десятками в неделю хороним? Также правильно! Наших мальчиков из городов и сел Западной Украины! Нет такого дня во Львове, чтобы кого-то не хоронили. Гарнизонный храм открыт с утра до ночи. По селам уже скоро не будет молодых мужчин для работы в поле! И вы еще пишете, что Львов на 3-м месте по уклонистам…»,

«Мы на 300% выполнили свой долг – наши ребята первыми добровольно пошли защищать Украину и продолжают это делать. А вы не местных вылавливайте, а быков 18-60 из приехавших во Львовскую область переселенцев, жируют здесь по гостиницам, кабакам, курортам! Ну и, конечно, пора раздать повестки чиновникам всех уровней и их детям/братьям/племянникам... - хватит разрешать им протирать штаны по кабинетам вместо защиты страны!»,

«Самый высокий рейтинг – это депутаты, сыновья депутатов, мажоры, олигархи, сами же эти из тцк, а дальше кум, брат, сват, и так далее… Львовская область на 3 месте, откуда эти цифры? Вы уже столько из области забрали, что в некоторых селах молодых мужчин уже нет, кладбища забиты воинами….»,

«Сколько ВПЛ в наших областях, вот и являются они самыми большими уклонистами!..»,

"Наши ребята из западной Украины в первые дни уже были на передовой, еще и добровольно!",

«А о тех ВПЛ вы забыли? То они с песиками гуляют и по барам шныряют, то они не укорнисты? А наших ребят сколько там воюет?..», - пишут возмущенные пользователи соцсетей.

Напомним, мобилизация должна происходить в соответствии с мобилизационными планами и законами и Конституцией Украины в пределах полномочий территориальных центров комплектования.

Вручение повесток регулируют Закон Украины О мобилизации и мобилизационной подготовке и Положении о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту, утвержденное Постановлением КМУ № 352.

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