Мобілізація в Україні продовжується, але стало відомо, що буді після того, як вона закінчиться і як виглядатиме українська армія.

Зокрема, чи залишиться після закінчення мобілізації і війни призов у тому вигляді, в якому він існував раніше, пише Politeka.net.

Про те, що буде після мобілізації повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Як виявилось, Україна відмовиться від призову.

«Після завершення війни Україна відмовиться від призову в тому вигляді, як він існував до війни. Основою нашої оборони стане професійна армія. Одночасно буде створено два компоненти резерву. Всі військовозобов’язані будуть постійно проходити обов’язкові навчання за визначеними військовими спеціальностями», - повідомив Шмигаль.

Також Шмигаль заявив, що ще одним компонентом Нової української армії буде розвиток ВПК. За його словами, країна активно нарощує виробництво зброї та техніки, запускаються нові програми та проєкти.

У свою чергу користувачі соцмереж, коментуючи плани уряду на майбутнє, з сумом висловлюють занепокоєння, що війна ще триватиме довго і призивати буде вже нікого, а також впевненість, що Україна повинна перейняти досвід Ізраїлю.

«Залишилось тільки виграти війну»,

«Коли це? Кінця не видно»,

«Маючи такого сусіда потрібно перейняти досвід Ізраїлю».

Нагадаємо, в Україні продовжується мобілізація. Воєнний стан та загальну мобілізацію Верховна Рада продовжила до 18 серпня.

Підкреслимо, що із початком повномасштабної війни воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжували вже неодноразово.

Загальна мобілізація ‒ це оперативний механізм поповнення лав Збройних сил, який проводиться одночасно на всій території України.

Він стосується всіх органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних сил України, інших військових формувань, органів і сил Цивільної оборони України, галузей національної економіки, державних та приватних підприємств, установ і організацій.

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