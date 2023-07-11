Уже с сегодняшнего дня, 11 июля, вступают в силу изменения, касающиеся многих украинцев.

Так, Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей предупредила, что с 11 июля вступают в силу следующие изменения антитабачного законодательства.

«Нести ответственность за запрет курения с использованием устройств для нагрева во всех общественных местах и ​​помещениях по аналогии с курением обычных сигарет; запрещено производство (кроме производства для экспорта), оптовая и розничная торговля и импорт для реализации на территории Украины ароматизированных сигарет», - говорится в предупреждении, которое обнародовала Госпродпотребслужба.

Кроме того, отмечается, что табачные изделия, электронные сигареты, жидкости, используемые в электронных сигаретах, а также устройства для потребления табачных изделий без их сгорания, введенные в обращение до вступления в силу соответствующих положений настоящего Закона, находятся в обращении до их полной реализации в пределах срока годности для потребления, но не дольше 12 месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона.

Такие изменения в закон "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредному влиянию на здоровье населения", которые были приняты еще в декабре 2021 года.

В свою очередь, украинцы, комментируя эти запреты, призывают следить за тем, чтобы люди действительно не курили в общественных городах и выражают уверенность, что ввести запреты нужно было уже давно.

«Почему в электричках не распространяются эти законы, никто не следит за этим? Дышать просто невозможно!»,

"Какой нормой предусмотрена ответственность физических лиц за курение устройств для потребления табачных изделий без их сгорания и электронных сигарет в запрещенных местах?",

«Давно пора было ввести эти запреты!»,

«Осталось только чтобы полицейские штрафовали куряг за курение в публичных местах (чего не делают до сих пор)»

Напомним, ранее начали действовать еще одни запреты – что нужно знать украинцам.

Также сообщалось, что готовится масштабная эвакуация – кому из украинцев уже нужно собирать вещи.

Кроме того, Politeka.net писала, что спасатели разбирают завалы школы, под которыми еще могут находиться люди.