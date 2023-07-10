Украинский актер Филипп Виннер (Дедковский), который с первых дней полномасштабного вторжения отправился защищать Украину от российских оккупантов, погиб на фронте. О трагедии сообщили на Facebook-странице "Честного Театра", в котором до войны играл артист.
"Наш актер, Филипп Виннер навсегда в строю 😞 Семья нашего театра обеднела 🥲 С первых дней вторжения Филипп защищал нашу землю в самых горячих точках…. Но продолжал жить театром, на его странице увидите стихи из окопов, он привез театр с собой на войну. Его убила россия. Не простим. Искренние соболезнования семье и друзьям", — написали на странице Честного Театра.
Актриса и режиссер Анна Хижняк также прокомментировала гибель друга.
"Уникально харизматичный Филипп. И такой чувственный. Сколько доброты и любви ты подарил. Сколько смеха. Твой смех. Я помню, когда ты мне сказал, что пойдешь защищать нашу страну. И как ты всегда старался держаться. Твоя мать воспитала настоящего мужчину. И я горжусь тобой. И Люблю всем сердцем. Ты там навсегда. И в наших счастливых местах. Местах счастливых людей…", - написала Анна Хижняк.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Запреты начинают действовать с сегодняшнего дня: в Одесской области введены новые правила
Трагедия с украинцами в Польше, автобус разбился по дороге к границе: подробности и фото аварии
Страшный пожар на АЗС в Киеве, на место слетелись спасатели и медики: кадры на подробности ЧП
Новые штрафы: что изменится для украинцев с 11 июля, какие запреты появятся
Известно, что Филипп Винер проходил службу в 26-м отдельном стрелковом батальоне и с декабря 2022 года воевал на передовой на Донецком направлении.
Последние новости Украины:
Напомним, ранее стало известно, что в госпитале от тяжелых травм, полученных в бою на Востоке Украины, скончался молодой актер.
Также сообщалось о гибели известного танцора и чемпиона Украины.
В боях за Украину погиб солист Национальной оперы Украины Александр Шаповал.