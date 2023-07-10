9 июля актеру должно было исполниться 32 года, но он не дожил до дня рождения, и именно в этот день сообщили о его гибели.

Украинский актер Филипп Виннер (Дедковский), который с первых дней полномасштабного вторжения отправился защищать Украину от российских оккупантов, погиб на фронте. О трагедии сообщили на Facebook-странице "Честного Театра", в котором до войны играл артист.

"Наш актер, Филипп Виннер навсегда в строю 😞 Семья нашего театра обеднела 🥲 С первых дней вторжения Филипп защищал нашу землю в самых горячих точках…. Но продолжал жить театром, на его странице увидите стихи из окопов, он привез театр с собой на войну. Его убила россия. Не простим. Искренние соболезнования семье и друзьям", — написали на странице Честного Театра.

Актриса и режиссер Анна Хижняк также прокомментировала гибель друга.

"Уникально харизматичный Филипп. И такой чувственный. Сколько доброты и любви ты подарил. Сколько смеха. Твой смех. Я помню, когда ты мне сказал, что пойдешь защищать нашу страну. И как ты всегда старался держаться. Твоя мать воспитала настоящего мужчину. И я горжусь тобой. И Люблю всем сердцем. Ты там навсегда. И в наших счастливых местах. Местах счастливых людей…", - написала Анна Хижняк.

Известно, что Филипп Винер проходил службу в 26-м отдельном стрелковом батальоне и с декабря 2022 года воевал на передовой на Донецком направлении.

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Напомним, ранее стало известно, что в госпитале от тяжелых травм, полученных в бою на Востоке Украины, скончался молодой актер.

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