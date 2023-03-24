Життя видатного українця обірвалося на Донеччині.

Страшну новину, як пише Politeka.net, повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

«Ненавиджу писати такі повідомлення. Ми втратили ще одного мешканця Ірпеня. Старший лейтенант Дмитро Самусенко загинув 18 березня на Донеччині. Дмитро – чемпіон України із сучасних танців. Він жив танцями, але з початком повномасштабної війни, без роздумів змінив взуття для паркету на військові берці», - розповів Маркушин.

Дмитро Самусенко був засновником та викладачем танцювального колективу «Матадор», який неодноразово виступав і на сценах Ірпеня.

«Привив любов до танцю не одному десяткові дітей. Нехай земля йому буде пухом! Вічна пам’ять!», - написав Маркушин.

Дмитра Самусенка називають справжнім чоловіком та наставником.

«… Людина-посмішка, найкращий батько двох синів, викладач та тренер у кількох поколінь дітей, керівник танцювального колективу "Матадор", чемпіон України із сучасного танцю, справжній чоловік та наставник… Дякуємо тобі, Дмитро, що ти був у нашому житті! Світла пам`ять!»,

«Вічна пам’ять Герою, вічна шана! Щирі співчуття рідним», «Царство небесне Герою! Господи, як боляче читати такі повідомлення, коли це скінчиться?»,

«Вічна пам’ять Герою» - пишуть шоковані новою трагедією українці.

Нагадаємо, в боях за Україну також загинув соліст Національної опери України Олександр Шаповал.

Також повідомлялось про загибель на фронті братів-двійнят.

Крім того, Politeka.net писала, що на могилі легендарного "Да Вінчі" знайшли записку з потужним посланням.