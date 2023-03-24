Страшну новину, як пише Politeka.net, повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

«Ненавиджу писати такі повідомлення. Ми втратили ще одного мешканця Ірпеня. Старший лейтенант Дмитро Самусенко загинув 18 березня на Донеччині. Дмитро – чемпіон України із сучасних танців. Він жив танцями, але з початком повномасштабної війни, без роздумів змінив взуття для паркету на військові берці», - розповів Маркушин.

Дмитро Самусенко був засновником та викладачем танцювального колективу «Матадор», який неодноразово виступав і на сценах Ірпеня.

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«Привив любов до танцю не одному десяткові дітей. Нехай земля йому буде пухом! Вічна пам’ять!», - написав Маркушин.

Дмитра Самусенка називають справжнім чоловіком та наставником.

«… Людина-посмішка, найкращий батько двох синів, викладач та тренер у кількох поколінь дітей, керівник танцювального колективу "Матадор", чемпіон України із сучасного танцю, справжній чоловік та наставник… Дякуємо тобі, Дмитро, що ти був у нашому житті! Світла пам`ять!»,

«Вічна пам’ять Герою, вічна шана! Щирі співчуття рідним», «Царство небесне Герою! Господи, як боляче читати такі повідомлення, коли це скінчиться?»,

«Вічна пам’ять Герою» - пишуть шоковані новою трагедією українці.

Нагадаємо, в боях за Україну також загинув соліст Національної опери України Олександр Шаповал.

Також повідомлялось про загибель на фронті братів-двійнят.

Крім того, Politeka.net писала, що на могилі легендарного "Да Вінчі" знайшли записку з потужним посланням.