Так, в Сеть попало видео, как попы скручивают даже дорожки.
Знаковые кадры опубликовал Митрополит православной церкви Украины Евстратий Заря.
«Белоцерковские служители Моспатриархата скручивают и уносят с собой дорожки из Преображенского собора.
Вообще, по каноническому праву, то, что предназначено храму – в храме и остается. Но мы видим, как поклонники МП, когда уходят из храмов - порой даже святой престол срывают, выносят иконы и все, что могут.
Так и в Белой Церкви - даже дорожки им понадобились…», - комментирует кадры Заря.
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Кроме того, по словам Евстратия Зари, иконы из храма тоже исчезли.
«Наверное, и иконостас с престолом бы забрали, если бы им разрешили. Но, в отличие от дорожек, иконы являются святыней храма, и позволять их выносить – было бы разрешением на святотатство (обкрадывание святыни).
А дорожки наш настоятель о. Николай Гопайныч разрешил забрать. Пусть все видят мелочность МП!», - рассказал Евстратий Заря.
Напомним, в Белой Церкви выполнили решение, за которое проголосовал горсовет и Спасо-Преображенский собор перешел под контроль ПЦУ.
Правда, УПЦ МП не хотели покидать храм, поэтому дошло до столкновений.
После того как в собор все же удалось войти, все увидели, что иконы исчезли.
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