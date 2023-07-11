Священнослужители УПЦ МП перед своим бегством из храмов, переходящих в ПЦУ, не брезгуют ничем.

Так, в Сеть попало видео, как попы скручивают даже дорожки.

Знаковые кадры опубликовал Митрополит православной церкви Украины Евстратий Заря.

«Белоцерковские служители Моспатриархата скручивают и уносят с собой дорожки из Преображенского собора.

Вообще, по каноническому праву, то, что предназначено храму – в храме и остается. Но мы видим, как поклонники МП, когда уходят из храмов - порой даже святой престол срывают, выносят иконы и все, что могут.

Так и в Белой Церкви - даже дорожки им понадобились…», - комментирует кадры Заря.

Кроме того, по словам Евстратия Зари, иконы из храма тоже исчезли.

«Наверное, и иконостас с престолом бы забрали, если бы им разрешили. Но, в отличие от дорожек, иконы являются святыней храма, и позволять их выносить – было бы разрешением на святотатство (обкрадывание святыни).

А дорожки наш настоятель о. Николай Гопайныч разрешил забрать. Пусть все видят мелочность МП!», - рассказал Евстратий Заря.

Напомним, в Белой Церкви выполнили решение, за которое проголосовал горсовет и Спасо-Преображенский собор перешел под контроль ПЦУ.

Правда, УПЦ МП не хотели покидать храм, поэтому дошло до столкновений.

После того как в собор все же удалось войти, все увидели, что иконы исчезли.

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