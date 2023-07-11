Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 11 июля.
На Донецком направлении один человек погиб, а трое получили ранения в Остром Кураховской общины. В течение суток также происходили обстрелы Новомихайловки в Марьинской общине.
На Горловском направлении в Торецке один человек погиб и один получил ранения, а также повреждены 14 домов. В Часовоярской общине повреждены два дома, а в Предтечином в Константиновской общине повреждено админздание. Зафиксированы обстрелы Клебан-Быка в Ильиновской общине и окрестностей Соледарской общины.
Что касается Лисичанского направления, там повреждены два дома в Заречном Лиманской общины, а также были перебиты линии электропередач в Юрковке Николаевской общины.
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На Волновахском направлении российские силы обстреляли Угледар 14 раз из артиллерии и один раз обстреляли Новоукраинку. К счастью, эти обстрелы не повлекли за собой жертв.
За сутки, 10 июля, российские захватчики убили трех жителей Донетчины: одного в Остром, одного в Авдеевке и одного в Торецке. Еще семь человек получили ранения. Всего с начала полномасштабного вторжения оккупанты убили 1609 человек в Донецкой области, а еще 3830 получили ранения. Однако эти данные не учитывают Мариуполь и Волноваху, где пока невозможно точно установить количество жертв.
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