В частности, речи идет о снижении стоимости лука, капусты, помидоров и огурцов.

В июле стоимость салатного набора резко упала.

Напомним, что популярный в Украине репчатый лук этой зимой и весной был крайне дорогим, если сравнивать с ценами предыдущих годов.

По данным специалистов Минфина, в июне 2023 года килограмм лука в Украине можно было купить в среднем за 63,47 грн/кг. Однако, уже в июле стоимость стала ниже и сейчас составляет до 59,90 грн/кг.

Молодой репчатый лук в Украине стал дешевле и с 53,54 грн/кг опустился в цене до 37,67 грн/кг.

Минимальная стоимость в популярных супермаркетах, таких как Ашан и Варус составляет до 35,90 грн/кг.

Кроме лука снизалась цена и на белокочанную капусту - в июне капуста в Украине составляла стоимость до 53,16 грн/кг, в июле ее можно купить по 29,90 грн/кг, в супермаркете "Варус".

Молодая капуста июле также стала дешевле и сейчас ее продают до 31,70 грн/кг, в Ашане ее можно купить даже по 29,80 грн/кг.

Огурцы в Украине тоже стали дешевле, за месяц цена с 72,72 грн/кг опустилась до 39,90 грн/кг. Тепличные огурцы в Украине продают до 33,90 грн/кг в Варусе, месяцем ранее их стоимость была 58,33 грн/кг.

Помидоры красные в июне продавали по 69,92 грн/кг, в июле их цена составляет 65,20 грн/кг. В Новусе цена помидоров уже 54,99 грн/кг.

Помидоры сливка ощутимо подешевели с 104,68 грн/кг до 83,40 грн/кг, дешевле всего они стоят в Новусе, там их моно купить по 59,99 грн/кг.

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