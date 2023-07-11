Инцидент произошел в Виннице, подростки снимали Tik-Tok используя могилы в качестве атрибута ради развлечения.

Об этом сообщили на сайте Главного управления Национальной полиции в Виннице.

Личности правонарушителей установлены – в полиции сообщили, что это местные подростки в возрасте от 14 до 17 лет.

Правоохранители провели с несовершеннолетними и их родителями беседы.

Ювенальные полицейские по этому факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой).

Известно, что за такое правонарушение предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы.

Как накажут несовершеннолетних ребят - пока неизвестно, однако украинцы гневно отреагировали на новость в комментариях:

"Дубинку и по хребту, и публично в центре города с трансляцией через профили известных блоггеров!!! Чтобы контент набрал миллион лайков... А также пожизненно в личное дело занести сведения о совершении поругания над могилами. Чтобы при приеме на обучение, на работу и всюду знали в лицо... И это я еще гуманно выразился",

"Нормальным людям, эта идея, не может прийти в голову...Это или моральные ур**ы или умственно отсталые...",

"Ид**тки выбрали путь зла! Нет, чтобы помогать делать добрые дела, быть волонтерами, помогать людям, животным они решили такое делать! Бог все видит!", - свирепствуют украинцы в комментариях, не подбирая слов.

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