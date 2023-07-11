Украинцы жалуются на огромные очереди на границе с Польшей.

В Госпогранслужбе говорят, что причина огромных очередей кроется в "увеличении пассажиропотока в летний период".

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что иногда возле пунктов пропуска число желающих пересечь границу может быть достаточно высоким, - это и приводит к большим очередям и задержкам

В ГПСУ добавили, что пик загруженности выпадает на выходные.

Очереди связывают с отпусками и каникулами у детей , украинцы едут на отдых группами, в том числе, автобусами - что занимает для проверки много времени.

Так, например, волонтер и ведущая Ярослава Кравченко рассказала, что ей пришлось пробыть на границе с Польшей более 12 часов.

Она назвала работу таможни и ситуацию в целом "адом на таможенном посту".

В комментариях к ее посту украинцы начали рассказывать свои похожие истории, связанные с очередями на границе.

"Кума простояла 15 часов на украино-польской границе в рейсовом автобусе. В результате опоздала на самолет в Норвегию. И все это благодаря таможенной службе",

"Это не новость. Эта проблема уже более 10 лет. Стойте тихонько",

"Мой личный рекорд 17 часов, особенно классно без туалета когда ты сама в авто, а до ближайшей хоть какой-то страшной пару километров, и туда не пойдешь, потому что очередь понемногу, но двигается",

"Я 1 июля стояла в рейсовом автобусе на Грушеве 23,5 часа. ..", - пишут украинцы.

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