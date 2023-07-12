На этот раз языковой конфликт произошел в Харькове.

Житель Харькова заявил, что говорил, говорит и будет говорить на русском языке, несмотря ни на что.

Отрывок из видео на своем ютуб-канале разместил блогер Андрей Ярмошевич.

"Я не воспринимаю украинский язык, он мне не нравится. В Харькове всегда будут говорить на русском", – заявил житель Харькова.

Мужчина также добавил, что на государственном языке не обязаны говорить в сфере обслуживания и он недоволен тем, что украинский язык "сильно отличается" от того, который ему преподавали в школе.

"Это не украинский язык – это де**льный язык", – добавил мужчина.

Житель Харькова не видит ничего плохого русской музыке: "а при чем тут политика к музыке?", — спросил мужчина.

В комментариях украинцы начали активно обсуждать видео:

"А що ми хочемо від людей. Українців багато років пічкали всім російським, а тепер дивуються що виникають такі скандали. Це і не дивно, поки освіта та культура на такому рівні, як зараз, то так і буде! Тепер на англійську всі будем переходити, а що так треба!",

"бред, сколько русскоязычных защитников нас защищают,у меня воююет два два друга,один погиб,а другой на русском говоря но 5 год защищает родину. Мы свободная страна и имеем право говорить на том языке ,на котором нам удобно.Есть в вишиванке и не укр псевдопатриот,а есть и без этого всего и всей душой вместе с Украиной",

"Супер. Ще один показник, що ми - вільна і демократична країна. Людина поділилась особистою думкою", - делятся украинцы мнением в комментариях.

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