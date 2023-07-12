Во время воздушной тревоги жителей Киева не хотели пускать в метро бесплатно.

Так, во время тревоги, которая звучала в 15:08, пассажиров не хотели пропускать к станции метро "Лукьяновская".

Однако сотрудники метрополитена должны во время тревоги работать в режиме укрытия и вход к станции метро должен быть бесплатным.

Свидетели произошедшего в Киевском метрополитене в сети сообщили, что сотрудница метро не пропустила свободно людей, чтобы они могли спрятаться. Она аргументировала запрет тем, что киевляне и гости столицы "очень умные и хотят бесплатно зайти в метро".

В Киевском метрополитене уже отреагировали на инцидент и сообщили, что выясняют все обстоятельства произошедшего.

"Это недопустимо,,, в такое время не пускать людей в укрытие... Всем известно что не в каждом доме есть укрытие, а если в каком-то и есть, то возможно закрыто, единственное место где можно спасти жизнь и не пускать, это неправильно",

"Сколько уже можно терпеть? Не хочет впускать? Значит пусть сидит сама во время тревоги на улице вместе со своим руководством!",

"А мне вообще интересно, как контролируется то воспользуется ли человек проездом в метро бесплатно, который пришел к нему , как в укрытие?",

"какая безответственность...", - пишуть украинцы в сети.

Источник: ТСН.

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