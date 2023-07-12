Водитель на киевских номерах решил "понтануться", разъезжая по берегу Свитязя.

Так, в развлечения на видео зафиксировали очевидцы - их невероятно возмутило поведение водителя из Киева.

Развлечения киевлянина происходило на территории природного заповедного фонда.

В полиции уже нашли водителя элитного внедорожника – это 44-летний киевлянин, он не впервые так развлекается.

Такое видео отдыхающие снимали пять лет назад, машина также ездила по пляжу возле отдыхающих.

"Батальон «Монако», вероятно, приехал на Свитязь и катается по пляжу", - говорится в сообщении.

На водителя сотружники полиции уже составили административный протокол.

В Шацком нацпарке добавили, мужчина сожадее о произошеднем и обещает не ездить там.

За совершенное киевлянину грозит штраф.

"Люди! А почему Вы ничего не делаете? Только обс*раете. Вас много, остановите, по крайней мере, дайте в глаза замечания, а если будет быковать, ломайте рога",

"На берегу сидит много мужчин, остановить и опрокинуть вверх тормашками", "Полиция таких не видит они видят только бедных на жигулях и стареньких иномарках",

"А что? повестки не раздают таким? Вот это видео нужно положить главному военкому на стол, а заодно задать подходящий вопрос", - пишут украинцы в комментариях под видео.

Источник: ТСН.

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